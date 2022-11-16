У Росії знайшли застреленим полковника, який відповідав за мобілізацію

У Росії знайшли застреленим полковника, який відповідав за мобілізацію

Бойко застрелився п'ятьма пострілами з чотирьох пістолетів

У своєму кабінеті знайдено мертвим з кульовими пораненнями Вадима Бойка — заступника начальника Тихоокеанського Вищого Військово-Морського Училища імені Макарова, начальника відділення технічного забезпечення.

Про це повідомив Telegram-канал Baza, а також місцеві ЗМІ. Останні уточнили, що полковник відповідав за роботу із мобілізованими.

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За інформацією видання, сьогодні вранці Бойко прийшов на роботу, зайшов до свого кабінету, а після цього звідти пролунало п’ять пострілів.

Черговий, який почув стрілянину, прибіг на місце і побачив тіло Бойка — полковник був мертвий. Передсмертну записку чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п’ять гільз та чотири пістолети Макарова.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це було самогубство, але тоді виходить, що Бойко вистрілив собі у груди п’ять разів.

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  • 16.11.2022 17:57
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