У Бєлгородській області під час ремонту вибухнув танк Т-72: ще два отримали пошкодження

У Бєлгородській області під час ремонту вибухнув танк Т-72: ще два отримали пошкодження

Під час ремонту здетонував боєзапас танка Т-72

У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас, один танк було знищено, і ще два отримали пошкодження.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Пожежа на ремонтно-технічній базі, ймовірно, сталася в четвер увечері через порушення правил пожежної безпеки.

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Під час пожежі один із боєзапасів здетонував, через що танк було знищено. Після цього вогонь перекинувся на два інші танки Т-72, але їх нібито вдалося врятувати.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як зазначає видання, пожежники приїхали за дві години після початку пожежі — спалах ліквідували за півгодини.

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  • 13.01.2023 11:57
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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