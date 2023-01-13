У Бєлгородській області під час ремонту вибухнув танк Т-72: ще два отримали пошкодження
Під час ремонту здетонував боєзапас танка Т-72
У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас, один танк було знищено, і ще два отримали пошкодження.
Про це повідомив Telegram-канал Baza.
Пожежа на ремонтно-технічній базі, ймовірно, сталася в четвер увечері через порушення правил пожежної безпеки.
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Під час пожежі один із боєзапасів здетонував, через що танк було знищено. Після цього вогонь перекинувся на два інші танки Т-72, але їх нібито вдалося врятувати.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як зазначає видання, пожежники приїхали за дві години після початку пожежі — спалах ліквідували за півгодини.
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- 13.01.2023 11:57
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