Вслед за США и Британией: Австрия заявила о готовности эвакуировать из украины своих дипломатов
У Австрии есть планы по эвакуации посольства из Украины, но решение еще не принято окончательно.
Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сегодня, 24 января в Брюсселе
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Так, по его словам правительство Австрии уже разработала план эвакуации сотрудников своего посольства из Украины. Однако окончательное решение об эвакуации еще не принято — оно будет зависеть от дальнейшего развития событий.
«У нас, конечно, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве. Но пока мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас следует наблюдать за ситуацией всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», — заявил Шалленберг.
Как ранее сообщали Власти:
- Госдеп приказал покинуть Украину семьям дипломатов США.
- Великобритания вслед за США эвакуирует сотрудников посольства.
- Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов.