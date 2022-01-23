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Главная » Мир » Политика
12:14 24 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вслед за США и Британией: Австрия заявила о готовности эвакуировать из украины своих дипломатов

У Австрии есть планы по эвакуации посольства из Украины, но решение еще не принято окончательно.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг

Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сегодня, 24 января в Брюсселе

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Так, по его словам правительство Австрии уже разработала план эвакуации сотрудников своего посольства из Украины. Однако окончательное решение об эвакуации еще не принято — оно будет зависеть от дальнейшего развития событий.

«У нас, конечно, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве. Но пока мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас следует наблюдать за ситуацией всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», — заявил Шалленберг.

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: австрия, дипломаты, посольство
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