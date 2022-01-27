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17:10 27 Января 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Задержанному стрелку из Днепра сообщили о подозрении: что выясняют следователи

Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.

C задержанным проводят допрос - выясняют мотив

Об этом во время брифинга 27 января сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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По ее словам, следствие рассматривает несколько версий поступка Рябчука, в том числе и неуставные отношения.

С задержанным продолжается допрос, на котором выясняются мотивы его поступка. Информация о травле сослуживцами после того, как Рябчук сообщил командирам о неуставных отношениях в части, проверяется.

«Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможны неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о произошедшей несколько месяцев назад драке и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР», – сказала представитель ГБР.

Также по словам Сапьян, следствие будет выяснять, как видео стрельбы в Днепре попало в сеть. Этому факту будет дана юридическая оценка.

Кроме того спикер ГБР сообщила, что следователи с разрешения врачей допросили одного свидетеля, который находится в больнице.

Работники ГБР еще не выяснили, не находился ли нацгвардеец в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.  Также в кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по его психическому состоянию.

Ранее Власти сообщали:

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: днепр, ГБР, расстрел людей в Днепре
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