Задержанному стрелку из Днепра сообщили о подозрении: что выясняют следователи

Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.

C задержанным проводят допрос - выясняют мотив



Об этом во время брифинга 27 января сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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По ее словам, следствие рассматривает несколько версий поступка Рябчука, в том числе и неуставные отношения.

С задержанным продолжается допрос, на котором выясняются мотивы его поступка. Информация о травле сослуживцами после того, как Рябчук сообщил командирам о неуставных отношениях в части, проверяется.

«Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможны неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о произошедшей несколько месяцев назад драке и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР», – сказала представитель ГБР.

Также по словам Сапьян, следствие будет выяснять, как видео стрельбы в Днепре попало в сеть. Этому факту будет дана юридическая оценка.

Кроме того спикер ГБР сообщила, что следователи с разрешения врачей допросили одного свидетеля, который находится в больнице.

Работники ГБР еще не выяснили, не находился ли нацгвардеец в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Также в кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по его психическому состоянию.

Ранее Власти сообщали:

в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.

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